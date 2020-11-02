Зеленский перешел на сленг в эфире и заявил, что "Майбах" ведет борьбу с антикоррупционерами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Майбахом" одну из политсил, которая, по его мнению, стоит за скандальными решениями Конституционного Суда.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 2 ноября. Затем президент извинился за сленг.

"Уверен, что много людей за этим стоит (за обращением в КСУ). Мы знаем с вами, что это представители ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы – За жизнь") и представители "Майбах"", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос ведущего президент сказал, что имеет ввиду партию "За майбутнє".

"Извините, такой есть сленг в Верховной Раде... "Мерседес". Ну в принципе у каждого из них есть "Мерседес", это правда", – пояснил Зеленский, чем вызвал смех в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в своей колонке для Financial Times написал, что за скандальными решениями Конституционного Суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционных органов.