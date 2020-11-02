Зеленский перешел на сленг в эфире и заявил, что "Майбах" ведет борьбу с антикоррупционерами
Президент Владимир Зеленский перешел на сленг и назвал одну из партий "Майбахом"
По его словам, ее представители среди прочих стоят за скандальными решениями КСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Майбахом" одну из политсил, которая, по его мнению, стоит за скандальными решениями Конституционного Суда.
Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 2 ноября. Затем президент извинился за сленг.
"Уверен, что много людей за этим стоит (за обращением в КСУ). Мы знаем с вами, что это представители ОПЗЖ ("Оппозиционной платформы – За жизнь") и представители "Майбах"", – сказал Зеленский.
На уточняющий вопрос ведущего президент сказал, что имеет ввиду партию "За майбутнє".
"Извините, такой есть сленг в Верховной Раде... "Мерседес". Ну в принципе у каждого из них есть "Мерседес", это правда", – пояснил Зеленский, чем вызвал смех в студии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в своей колонке для Financial Times написал, что за скандальными решениями Конституционного Суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционных органов.