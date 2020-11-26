Зеленский опубликовал фото с родителями в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский, который 26 ноября с официальным визитом посетил Днепропетровскую область, приехал домой к своим родителям.

Он опубликовал совместное фото в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Кривбасссс! Папаааа! Мамаааа! Люблю!" – прокомментировал он снимок.

Напомним, что родители главы государства проживают в Кривом Роге.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 26 ноября посетил с официальным визитом Днепропетровскую область. В рамках поездки он принял участие в церемонии прощания с генеральным директором конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля Александром Дегтяревым, который умер от COVID-19.

Также глава государства возложил цветы к мемориалу героев Революции Достоинства в Днепре.