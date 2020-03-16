Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Видео

Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые он поручил ввести Кабинету министров Украины.

Видеообращение обнародовала пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL предлагает основные тезисы из выступления главы государства:

В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

Президент призывает Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг.

Граждане Украины с пенсией меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации.

Органы власти должны продолжать работу в обычном режиме, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо.

Министерство здравоохранения должно максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных коронавирусом в тяжелых состояниях.

Зеленский инициирует запрет экспорта продуктов питания по определенному правительством перечню.

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