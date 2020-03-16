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16 марта • обновлено в 17:56
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Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса. Видео

38.7т
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Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые он поручил ввести Кабинету министров Украины.

Видеообращение обнародовала пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL предлагает основные тезисы из выступления главы государства:

  • В Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

  • Президент призывает Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг.

  • Граждане Украины с пенсией меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.

  • В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации.

  • Органы власти должны продолжать работу в обычном режиме, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо.

  • Министерство здравоохранения должно максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных коронавирусом в тяжелых состояниях.

  • Зеленский инициирует запрет экспорта продуктов питания по определенному правительством перечню.

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Petrashenko Джулия
Petrashenko Джулия
Чи не чи
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Petrashenko Джулия
Petrashenko Джулия
Коронавирус... нет слов вот гонконгский грипп был 2 года назад то да 14 дней до 42температура...антибиотики пили а в больницу ни ногой. Весь подъезд переболел но никто не раздувал ситуацию. Никто не предупреждал одеть маски. А тут прям так пугают как будто чума...
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Гоша Злой
Гоша Злой
можно не смотреть.... клоунада
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