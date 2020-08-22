Зеленский – о главных задачах на год: сохранить независимость и закончить войну

Зеленский рассказал о задачах на 2021 год. Фото Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает закончить войну и начать экономический рост в 2021 году, когда Украина будет праздновать 30-летие независимости.

О главных задачах власти он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Сохранить Независимость. Закончить войну. Начать расти экономически. Расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть все же мировым игроком. И это очень важно. Сделать серьезный День Независимости, мощный, во всех городах страны", – отметил Зеленский.

Президент пообещал сделать все, чтобы украинцы чувствовали поддержку государства.

"Будем точно стараться. Так сделать День Независимости, чтобы такое событие запомнилось всем и вошло в историю независимой Украины", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимира Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о ситуации на Донбассе, переговорах с РФ и распространении COVID-19.

Также он заявил, что гордится соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

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