Зеленский – о главных задачах на год: сохранить независимость и закончить войну

Зеленский рассказал о задачах на 2021 год. Фото Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский рассчитывает закончить войну и начать экономический рост в 2021 году, когда Украина будет праздновать 30-летие независимости.
О главных задачах власти он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Сохранить Независимость. Закончить войну. Начать расти экономически. Расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть все же мировым игроком. И это очень важно. Сделать серьезный День Независимости, мощный, во всех городах страны", – отметил Зеленский.
Президент пообещал сделать все, чтобы украинцы чувствовали поддержку государства.
"Будем точно стараться. Так сделать День Независимости, чтобы такое событие запомнилось всем и вошло в историю независимой Украины", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимира Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о ситуации на Донбассе, переговорах с РФ и распространении COVID-19.
Также он заявил, что гордится соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.
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