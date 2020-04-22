Владимир Зеленский считает, что на посту президента Украины был излишне терпеливым по отношению к чиновникам.

В интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, он заявил, что был слишком либеральным и следовало действовать более жестко.

"Я уверен, что я потратил время на многих людей, будучи с ними слишком либеральным. Находить подход, в окружении, извне, с некоторыми чиновниками. Я уверен, что я потратил на них свое время. Не о чем говорить – они неизменны. Я жалею, что сразу не стал более жестким", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

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