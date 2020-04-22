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22 апреля • обновлено в 19:13
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Зеленский назвал свою главную ошибку на посту президента Украины

5.8т
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Владимир Зеленский считает, что на посту президента Украины был излишне терпеливым по отношению к чиновникам.

В интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, он заявил, что был слишком либеральным и следовало действовать более жестко.

"Я уверен, что я потратил время на многих людей, будучи с ними слишком либеральным. Находить подход, в окружении, извне, с некоторыми чиновниками. Я уверен, что я потратил на них свое время. Не о чем говорить – они неизменны. Я жалею, что сразу не стал более жестким", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
будьте в курсе, Обоз об этом не напишет: 21 апреля военнослужащие 59-й бригады украли три курицы у жителя н. п. Троицкое, пенсионера Александра Николаевича В. Во время ограбления пенсионер встал на защиту своего имущества и получил от “воинов света” удар в грудь, в результате которого упал и сломал бедренную кость. Соседи вызвали наряд полиции и скорую помощь. В ходе недолгих поисков на окраине Светлодарска патруль военной службы правопорядка задержал троих военнослужащих 59-й бригады, которые жарили мясо кур и распивали спиртные напитки. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту кражи и нанесения тяжких телесных повреждений гражданскому лицу. ____ Обоз об этом не напишет...
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кудря александр
кудря александр
Главная ошибка, что он туда решил им стать.
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