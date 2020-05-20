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20 мая • обновлено в 15:07
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Зеленский назвал мэра Черкасс "бандитом": тот устроил "разборки"

12.8т
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о "бандите" и уголовных делах.

Свое видеообращение глава города опубликовал в Facebook. Бондаренко сказал, что уголовные дела против него возбужденные за его политическую деятельность.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность. В том числе и за то, чтобы вы стали президентом. Сколько бы вы приветов не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах делать нечего. Хоть и вы и рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас тут ждем!" – сообщил он.

Анатолий Бондаренко

Анатолий Бондаренко

Также мэр задался вопросом, где был Зеленский в 2014 году.

"Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся на независимость украинского народа, когда вытанцевали на корпоративах?" – добавил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не "сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом".

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Анатолий Бондаренко Владимир Зеленский
Место
Украина Черкассы
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