Зеленский назвал Кравчука и Фокина "очень мощной группой" в ТКГ по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Леонида Кравчука и первого премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сказал он на брифинге в Часовом Яру Донецкой области, было несколько кандидатур на должность главы украинской делегации в ТКГ, но лучше всего подходил Кравчук.

"Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине и в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что кроме Кравчука и Фокина в группу войдут вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

"То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч", – отметил президент.

При этом он поблагодарил предыдущего главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кучму за его работу.

"Я Кучме благодарен за сложную работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук заявил, что остановить войну на Донбассе – непросто, поскольку многие террористы воюют там за деньги. По его словам, украинская сторона в ТКГ должна постоянно вносить предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также быть способной к переговорам, компромиссам, предложениям и уступкам.