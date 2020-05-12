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12 мая • обновлено в 19:39
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Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по ТВ и радио

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию.

Об этом сказано в указе №171/2020 от 12 мая, опубликованном на сайте главы государства.

"Постановляю назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – написано в документе.

Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по ТВ и радио

Руденко работала в "Квартале" с конца 2009 года. Летом 2019-го она стала владельцем издания "Йод.Медиа" вместо Ирины Победоносцевой, которая возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Татьяна Руденко

Татьяна Руденко

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее друг Зеленского признался, что он выпал из "Квартала 95" на время и после окончания президентского срока вернется в команду.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Квартал 95
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Captain Old
Captain Old
В 95 квартале еще много не трудоустроенных ближе к телу преЗе?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Captain Old, После всего что он натворил за год президенства как ему хватает наглости появляться на экранах ТВ и как ни в чем не бывало что-то там пытаться рассказывать. Явно отморозок конченный, было видно когда год назад из зала выгонял "этого разбойника", местного депутата.
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