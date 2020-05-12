Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по ТВ и радио

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря студии "Квартал 95" Татьяну Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию.

Об этом сказано в указе №171/2020 от 12 мая, опубликованном на сайте главы государства.

"Постановляю назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – написано в документе.

Руденко работала в "Квартале" с конца 2009 года. Летом 2019-го она стала владельцем издания "Йод.Медиа" вместо Ирины Победоносцевой, которая возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Татьяна Руденко фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее друг Зеленского признался, что он выпал из "Квартала 95" на время и после окончания президентского срока вернется в команду.

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