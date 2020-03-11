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11 марта • обновлено в 17:12
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Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА: кто он

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.

Соответствующее распоряжение №74/2020 он подписал 11 марта. Оно было обнародовано на официальном сайте главы государства.

При этом указом №73/2020 президент освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской ОГА.

Роман Грищенко

Роман Грищенко

pravda.com.ua

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", – говорится в документе.

Отмечается, что его кандидатуру на должность главы Сумской области в конце января 2020 года утвердил Кабинет министров.

Указ Зеленского

Указ Зеленского

president.gov.ua

Известно, что Роман Грищенко родился 11 января 1982 года в селе Катеринка Первомайского района Николаевской области.

С 2017 года он работал военным прокурором Харьковского гарнизона, а до этого – военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры он проработал более 13 лет.

Указ Зеленского

Указ Зеленского

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской ОГА, а также назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы КОГА.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Роман Грищенко Владимир Зеленский
Место
Украина Сумы
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