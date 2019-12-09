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9 декабря • обновлено в 20:51
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Зеленский нацелился на кресло Путина: всплыло курьезное видео с "нормандского саммита"

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел сесть на место главы РФ Владимира Путина.

Курьезный эпизод произошел во время рассадки за стол переговоров "нормандской четверки" в Елисейском дворце.

Зеленский подошел к креслу Путина и едва ли не сел на него, но лидер Франции Эммануэль Макрон подсказал украинскому президенту, что его место находится напротив россиянина.

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У Зеленского сделали первое заявление о встрече с Путиным в "нормандском формате"

Зеленский на "нормандском саммите"

Зеленский на "нормандском саммите"

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский публично не пожал руку Путину на встрече в Париже. Однако Кремль настаивает на обратном.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Макрон феерично в жесткой форме поставил Зе на место.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обратите внимание на лабутены Зе. На видео с этой встречи хорошо видно размер каблуков.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зеленский подошел к креслу Путина и едва ли не сел на него, но лидер Франции Эммануэль Макрон подсказал украинскому президенту, что его место находится на параше..
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