Зеленский нацелился на кресло Путина: всплыло курьезное видео с "нормандского саммита"

Президент Украины Владимир Зеленский хотел сесть на место главы РФ Владимира Путина.

Курьезный эпизод произошел во время рассадки за стол переговоров "нормандской четверки" в Елисейском дворце.

Зеленский подошел к креслу Путина и едва ли не сел на него, но лидер Франции Эммануэль Макрон подсказал украинскому президенту, что его место находится напротив россиянина.

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Зеленский на "нормандском саммите" Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский публично не пожал руку Путину на встрече в Париже. Однако Кремль настаивает на обратном.

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