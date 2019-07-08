Зеленский лично обратился к Путину и позвал на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Обращение было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Президент подчеркнул, что переговоры должны состояться при участии лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата".

Зеленский лично обратился к Путину Скриншот

Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что Украина не отказывается от дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne с пропагандистским российским "Россия 24".

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