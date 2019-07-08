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Зеленский лично обратился к Путину и позвал на переговоры

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Обращение было опубликовано на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Президент подчеркнул, что переговоры должны состояться при участии лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата".

Зеленский лично обратился к Путину

Зеленский лично обратился к Путину

Скриншот

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Местом проведения встречи Зеленский назвал Минск.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что Украина не отказывается от дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков уже сообщил, что они могут рассмотреть проведение шестисторонних переговоров в Минске относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne с пропагандистским российским "Россия 24".

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Темы
Телемост с РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
<< Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.>> ------ :о))))))))))))))))))))))))))))))) -------- Но Путина всё-таки уважает. Путина поставил после себя (ну, конечно!), но перед Трампом. А вот Макроша пусть в "шестёрках" поболтается. Да и Меркель тоже... Не доросла ещё до уровня Зеленского и Путина. :о)))))))))))))))))))))))))))))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
скажите Зеле,что люди придумали телефон.Он бы ещё жонглировал,когда говорил )))))))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пыня очконёт, при таких раскладах у него ботокс закипит.
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