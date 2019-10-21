"Зеленский капитулирует?" Генерал предупредил о последствиях встречи с Путиным

В переговорах с Украиной Россия исходит из своих интересов, однако риторика президента Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским главой Владимиром Путиным вполне понятна.

Украина тоже должна учиться играть, как это делает страна-агрессор, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский. В интервью "Апострофу" он рассказал о том, как добиться мира и что делать с разведением войск на Донбассе.

"Сейчас есть замедленный конфликт, однако каждый день кто-то гибнет, мы теряем территории... В дипломатическом пространстве также все идет на спад. В Европе от нас понемногу устают, по США такая же картина. Понимаете, к чему привели неправильные решения, которые тогда принимались? А теперь нужно активизировать переговорный процесс с помощью практических действий. Я поддерживаю риторику действующего президента, а он говорит о том, что нужно. Говорят, если Зеленский сядет за стол переговоров с президентом РФ, то он сразу же капитулирует. Почему? Если мы говорим, то что — сразу сдаем свои позиции?" — подчеркнул Думанский.

Переговоры Зеленского с Путиным Колаж Obozrevatel

Он считает необоснованными аргументы вроде: о чем бы мы ни договорились с президентом РФ, тот все равно этого не выполнит, и не будет придерживаться договоренностей. При этом считает, что новому украинскому правительству нужно поведать гражданам в общем о концепции того, каким образом можем провести отвод войск и в дальнейшем договариваться со страной-агрессором.

"Мы должны понимать, что Россия исходит из своих собственных интересов. Она не берет во внимание украинские. Ее интерес — стать мировым лидером. Посредством давления, войны, вмешательства в политические процессы разных стран… Но мы также должны учиться играть. Давайте этому учиться! Но все же хотелось бы услышать от президента и его команды концепцию действий. Не надо раскрывать весь план, но концепцию мы должны обществу показать. Тогда, возможно, оно и поддерживало бы разведение", — отметил генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант Юрий Думанский apostrophe.ua

По мнению Думанского, который в 2014 году уже занимался разведением сил на линии соприкосновения, по такому же сценарию — военным путем — отвести силы и технику можно и сейчас. Но не нужно верить тем, с кем мы воюем, как это было тогда.

Он также считает, что на Донбассе достаточно территорий и объектов, куда можно будет отвести и спрятать силы, вооружение и технику. Однако доступ к той стороне, причем не ко всем районам, сейчас имеется только у ОБСЕ. И нынешние ее патрули — небольшие группы — "просто не в состоянии охватить под контроль всю территорию".

"Мы заводим в эти районы совместные группы и берем под контроль незаконные вооруженные формирования. Каким образом? Военным… Такие районы для отвода техники и вооружения в то время были созданы, а ОБСЕ их контролировала. Когда технику отвели, то докладывали нам в центральный штаб. Мы собирали данные, а затем выезжали вместе с ОБСЕ и проверяли, кто что сделал. Если было сопротивление боевиков, Россия начинала давить, мы со своей стороны тоже, и таким образом процесс продвигался. То есть мы выполняли условия. А сейчас не знаем: отведут вооружение или нет. Верим тем, кто с нами воюет. Вообще неотработанный механизм реализации", — приводит пример он.

При этом генерал утверждает: в случае, если что-то пойдет не по плану и боевики не отведут силы или начнут продвигаться вперед, то украинская армия сможет вернуться на свои позиции.

"Там останется соответствующая система наблюдения, разведки, создаются системы огня и инженерные, которые не дают возможности противнику просто так парадным шагом пройти. Плюс, соответствующий резерв — группа, которая по сигналу выдвинется по определенным маршрутам и займет оборонительные позиции там, где это потребуется. Никто не зайдет на наши позиции, потому что в таком случае враг окажется под огневым воздействием. Все, что говорят иное — миф, который распространяют некомпетентные люди", — подытожил Думанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в "нормандском формате", в ходе которой должны провести переговоры главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, может пройти в ноябре. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время "Часа вопросов к правительству" в Раде 18 октября.

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