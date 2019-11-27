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29 ноября • обновлено в 11:50
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Зеленский игнорирует МИД и Минобороны? Гай поделился опасениями

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Офицер, волонтер, военный журналист Мирослав Гай заявил: "судя по инсайдерской информации", главы МИД и Минобороны практически не контактируют с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В частности, по инсайдерской информации, наш МИД практически полностью отстранен от подготовки встречи в нормандском формате", – сказал он OBOZREVATEL.

По словам офицера, отчасти это подтверждают и последние заявления бывшего заместителя главы Администрации президента, дипломата Константина Елисеева о том, что в последнее время "МИД мало общается с президентом". "Как, кстати, и министр обороны", – добавил Гай.

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую и Николаевскую области 20 ноября

Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую и Николаевскую области 20 ноября

Официальный сайт президента Украины

"Судя по инсайдерской информации, у него сейчас нет доступа к Владимиру Зеленскому для решения насущных проблем. И это серьезные сигналы для нас", – подчеркнул волонтер.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Мирослав Гай назвал два опасных периода 2020 года, когда Кремль может развязать полномасштабную войну против Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Мирослав Гай Андрей Загороднюк Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Министерство обороны Украины
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...тенденция однако...Ермак всё "парешает"...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
а зачем эти брехуны нужны?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Клоуну бы по "европах" покататься,себя показать,крассаву.Какаяиуж там Украина,главное своих "Юзи(е)ровтна доходные должностях расставить..Им Украина "по барабану",главное чтоб "лугандону" вовремя начали пенсии выплачивать..и ввху был им доволен.
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