"Зеленский готов сняться": росСМИ взорвались желтой "сенсацией" о выборах в Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов был бы уступить свое место лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку. После этих слов российские пропагандистские СМИ активно начали разгонять фейк о том, что шоумен якобы выразил готовность снять свою кандидатуру.

Их полосы начали пестреть заголовками: "Зеленский готов сняться с выборов ради Вакарчука", "Зеленский готов сняться с президентских выборов в Украине", "Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах" и прочее.

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском Скриншот страницы

Используя такой жесткий кликбейт, рупоры Кремля пытались полностью исказить смысл настоящей новости. Примечательно, что ложь российских СМИ охотно подхватили и некоторые украинские информационные ресурсы.

Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ Скриншот страницы

Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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