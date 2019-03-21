"Зеленский готов сняться": росСМИ взорвались желтой "сенсацией" о выборах в Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов был бы уступить свое место лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку. После этих слов российские пропагандистские СМИ активно начали разгонять фейк о том, что шоумен якобы выразил готовность снять свою кандидатуру.
Их полосы начали пестреть заголовками: "Зеленский готов сняться с выборов ради Вакарчука", "Зеленский готов сняться с президентских выборов в Украине", "Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах" и прочее.
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Кликбейт росСМИ о Зеленском
Скриншот страницы
Используя такой жесткий кликбейт, рупоры Кремля пытались полностью исказить смысл настоящей новости. Примечательно, что ложь российских СМИ охотно подхватили и некоторые украинские информационные ресурсы.
Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ
Скриншот страницы
Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ
Скриншот страницы
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский ранее сделал заявление о своем походе в политику вместе с партией "Слуга народа", а в новогоднюю ночь неожиданно объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины
В интервью журналисту Дмитрию Гордону актер сообщил, что в 2014 году после президентских выборов Петр Порошенко предлагал ему стать народным депутатом от БПП, однако он отказался.
Выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.
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