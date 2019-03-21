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"Зеленский готов сняться": росСМИ взорвались желтой "сенсацией" о выборах в Украине

5.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов был бы уступить свое место лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку. После этих слов российские пропагандистские СМИ активно начали разгонять фейк о том, что шоумен якобы выразил готовность снять свою кандидатуру.

Их полосы начали пестреть заголовками: "Зеленский готов сняться с выборов ради Вакарчука", "Зеленский готов сняться с президентских выборов в Украине", "Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах" и прочее.

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Кликбейт росСМИ о Зеленском

Скриншот страницы

Используя такой жесткий кликбейт, рупоры Кремля пытались полностью исказить смысл настоящей новости. Примечательно, что ложь российских СМИ охотно подхватили и некоторые украинские информационные ресурсы.

Новости
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Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ

Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ

Скриншот страницы

Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ

Фейковую подачу новости о Зеленском подхватили даже некоторые украинские СМИ

Скриншот страницы

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Севченко Николай
Севченко Николай
Есть вероятность, что Зеленский снимется во втором туре, чтобы победила Юля
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