Зеленский дал сотни обещаний украинцам: что исполнилось

Президент Украины Владимир Зеленский дал 200 предвыборных и программных обещаний украинскому народу.

Как сообщает "Слово и Дело", с момента инаугурации Зеленский дал 98 обещаний. Из которых глава государства исполнил 16 обещаний, провалил – 13.

Отмечается, что основным достижением Зеленского стал обмен пленными между Украиной и Россией. Также гарант выполнил свое обещание и об отмене депутатской неприкосновенности.

Одним из громких обещаний Зеленского был контроль над строительством моста Днепре.

Однако у лидера украинцев были и провалы в первые месяцы работы. Так, президент не сдержал слово и несколько раз выходил на сцену к актерам "Студии 95", с которым ранее работал.

Еще Зеленский обещал назначать глав новых глав правоохранительных органов. Однако своими назначениями он переназначил руководителя полиции Хмельницкой области на ту же должность во Львовскую область, а главного полицейского Сумщины отправил в Запорожье.

Также гарант провалил обещание, которое касается "скорых" от фонда Рината Ахметова. Три месяца назад Зеленский заявил, что города и села получат до 200 авто "скорых помощи", не за счет бюджета. Однако по состоянию на сентябрь медицинские учреждения получили лишь 57 новых спецавтомобилей. Остальные "скорые" Фонд Ахметова планирует передать до 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о своих 100 днях на должности актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Кроме того, ранее OBOZREVATEL подвел итоги первых 100 дней Зеленского-президента, выделив главные плюсы и минусы новой команды.

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