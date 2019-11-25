"Обратимся к России, и все вернут": Зеленский раскрыл план действий по разворованным кораблям

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обратится к России, чтобы вернуть украденное оборудование с возвращенных кораблей ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Об этом глава государства рассказал в видео "Відверто з президентом", опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент" 25 ноября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Зеленский добавил, что российской стороне будет передан список оборудования, которого недосчитались на украинских военных кораблях.

Иллюстрация. Корабли ВМС ТАСС

"Не все там в порядке. Некоторого оборудования там нет, но, как я и обещал, сейчас появятся списки чего нет... Мы обратимся к России, и она нам это вернет", – сказал украинский лидер.

Президент также пообещал, что за три месяца катера "Бердянск" и "Никополь" будут отремонтированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи, в том числе белье.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

Позже выяснилось, что Федеральная служба безопасности России и пропагандистские СМИ пытались откреститься от обвинений в воровстве с украинских кораблей, используя смонтированный ролик.

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