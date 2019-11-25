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25 ноября • обновлено в 19:23
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"Обратимся к России, и все вернут": Зеленский раскрыл план действий по разворованным кораблям

1.2т
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обратится к России, чтобы вернуть украденное оборудование с возвращенных кораблей ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Об этом глава государства рассказал в видео "Відверто з президентом", опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент" 25 ноября (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Зеленский добавил, что российской стороне будет передан список оборудования, которого недосчитались на украинских военных кораблях.

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Иллюстрация. Корабли ВМС

Иллюстрация. Корабли ВМС

ТАСС

"Не все там в порядке. Некоторого оборудования там нет, но, как я и обещал, сейчас появятся списки чего нет... Мы обратимся к России, и она нам это вернет", – сказал украинский лидер.

Президент также пообещал, что за три месяца катера "Бердянск" и "Никополь" будут отремонтированы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика Военно-морские силы Украины видео
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