"До 15 ноября": Зеленский дал обещание добровольцам. Видеофакт

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил принятие в первом чтении законопроекта о льготах для отдельных категорий участников АТО на Донбассе и пообещал добровольцам, что подпишет документ.

Он озвучил свою позицию в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе. Соответствующее видео опубликовала во вторник, 29 октября, пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Каждый из нас в долгу перед добровольцами, которые защищали нашу Украину. Думаю, что это – правильный ответ. К сожалению, это происходит только сейчас, а не пять лет назад", – заявил президент.

Зеленский дал обещание добровольцам по льготам Скриншот из видео

Зеленский заверил, что говорил о поддержке законопроекта на встречах с волонтерами и добровольцами, которые он проводил в последнее время.

После успешного прохождения второго чтения глава государства дал обещание подписать документ.

"Я уверен, что парламент примет этот законопроект во втором чтении. Я его подпишу. Мы ставили задачу сделать это до 15 ноября", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе и поспорил с бойцами.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

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