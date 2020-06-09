Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что однажды чуть не угодил в авиакатастрофу.

В интервью "Украинской правде" глава государства сообщил, что у него в жизни был случай, когда самолет мог разбиться. При этом летать он не боится.

"Было несколько моментов в жизни из-за самолетов, после этого я не боюсь. Был один момент, мы падали. После этого психологически очень трудно зайти в самолет", – вспоминал гарант.

Владимир Зеленский

Также он вспомнил "страшную историю" с авиаперелетом, которая случилась с ним за границей.

"Летели в Грецию, не могли нормально приземлиться из-за бокового ветра. Заходили, даже не помню, четыре или сколько раз. Люди в самолете, чтобы вы понимали, молились – очень громко "Отче наш", – поделился Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского заметили за покупкой продуктов в одном из супермаркетов Киева.

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