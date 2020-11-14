Зеленский, больной COVID-19, записал новое видео из больницы
Глава государства пообщался с вице-спикером Стефанчуком и министром Резниковым
В ходе разговора они обсудили карантин выходного дня и ситуацию с пандемией
Также были затронуты темы выборов в США и работы Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский, который был госпитализирован в больницу "Феофания" с коронавирусом, записал свой второе обращение оттуда к украинцам.
Оно было обнародовано на официальном Telegram-канале главы государства, а также на YouTube Офиса президента. "Мой второй влог из самоизоляции. На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексеем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", – отметил глава государства в посте (чтобы посмотреть видео, доскролльте стоирнку к конца).
Что касается видео, то его президент начал с рассказа о том, как проходит лечение в "Феофании". По словам Зеленского, там он ничем не отличается от других пациентов.
"Говорят, главный залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Поэтому как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк о том, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред", – сказал Зеленский.
Кроме того, глава государства отметил, что, несмотря на болезнь, продолжает выполнять свои рабочие обязанности удаленно, и заверил, что его самочувствие позволяет это делать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак заболели коронавирусом (COVID-19), стало известно 9 ноября.
Главу государства и главу ОПУ разместили в изолированные палаты больницы "Феофания", откуда они продолжили удаленно работать.
12 ноября Зеленский записал первый влог из больничной палаты. В нем президент рассказал, как протекает болезнь, и ответил оппонентам, которые обрадовались его заражению.