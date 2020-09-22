Зеленский анонсировал визит делегации ЕС на Донбасс

Во время поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, они смогут увидеть, как соблюдается режим "тишины" и в каких условиях несут службу украинские военные.

Об этом сообщила 22 сентября пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил о поездке представителей ЕС во время встречи с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Ключевое внимание во время встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму.

Высокого представителя ЕС проинформировали о ситуации с безопасностью на Донбассе и ход выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыму в фокусе внимания ООН и ЕС. Также обсуждался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории", – заявил Зеленский.

Боррель заверил Зеленского, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем мощную поддержку реформам, которые внедряются", – сказал Боррель.

Свидетельством такой поддержки он назвал и визит представителей Евросоюза на Донбасс.

Высокий представитель ЕС также отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется от этой позиции.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Борреля за неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и ЕС настаивают на прекращении Россией агрессивных действий на Донбассе. В соответствующем заявлении ЕС подчеркнуто единство позиций США и ЕС в отношении Украины.

Евросоюз в четверг, 10 сентября, официально продлил на шесть месяцев санкциипротив 175 граждан и 44 организаций РФ, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.