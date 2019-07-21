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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Зеленский анонсировал посадки коррупционеров: названы сроки

6.3т Читать материал на украинском

Команда президента Украины Владимира Зеленского начнет "посадки" коррупционеров после налаживания работы новоизбранной Верховной Рады и назначения нового генерального прокурора.

Об этом Зеленский заявил в штабе партии "Слуга народа" вечером 21 июля после внеочередных выборов в ВР, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом... Появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", – заявил Зеленский.

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На уточняющий вопрос о фамилии будущего генпрокурора Зеленский заявил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

Зеленский в штабе "Слуги народа" 21 июля

Зеленский в штабе "Слуги народа" 21 июля

Telegram-канал УНИАН

Напомним, 21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

По подсчетам руководства парии "Слуга народа", их представители могут выиграть на 80 мажоритарных округах по всей Украине

О данных Национального экзит-пола о первых результатах голосования читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

  • Владимир Зеленский заявил, что после формирования большинства в новой Раде представит новую кандидатуру на пост генерального прокурора Украины.

  • До этого, 11 июня, президент подписал представление на увольнение нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, а также министра иностранных дел Павла Климкина.

  • Инициирование увольнения генпрокурора замглавы АП объяснил так: "Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

  • 18 июня Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что не будет поддерживать представление президента.

  • 2 июля Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении Луценко.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины политика коррупция Партия "Слуга народа"
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