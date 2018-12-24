''Здесь все плюсы, но...'' Ярош высказался о походе Зеленского и Вакарчука в президенты

Депутат Верховной Рады, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что негативно относится к внесению в президентские рейтинги кандидатур музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

"Негативно, безусловно. Это признак недоразвитости нашей политической системы, в первую очередь. Это такой неоколониальный путь", — заявил он "Украинской правде".

В то же время он признал, что подобные тенденции являются своеобразным мировым трендом. "Много таких людей выскакивают сейчас в политике в развитых странах", — отметил Ярош.

Он добавил, что "во время войны играть с судьбой государства такими вещами не желательно", однако подчеркнул, что уважает Зеленского как человека, "который создал целую юмористическую империю, которая противопоставилась юмористической империи России".

Ярош признался, что с Вакарчуком у них разные взгляды на мир: "Он патриот и я патриот, здесь все плюс. Но он либерал по своим мировоззренческим позициям, я их поддерживать не могу. Он имеет право идти куда захочет и как захочет, но я бы не советовал".

Депутат считает, что известному украинскому музыканту лучше "давать определенные советы по направлениям, которыми он занимался".

Дмитрий Ярош dniprograd.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский комедийный ведущий Майкл Щур высмеял поведение ''президента'' Вакарчука и его нерешительность.