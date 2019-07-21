"Заставили студентов": в Одессе в разгар выборов "подсчитали голоса". Видеофакт

На избирательном участке в Приморском районе Одессы члены комиссии начали заполнение протоколов подсчета голосов до завершения внеочередных выборов.
Соответствующее видео было обнародовано в Facebook Сергея Варламова. Как утверждается, на "Пироговской, 25 студентов загнали в класс и заставили заполнять бюллетени и протоколы, которые выдаются в 20:00 членам комиссии".
Полиция Одессы начала проверку данной информации.
"Указанное сообщение зарегистрировано в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отделения полиции", - сообщают правоохранители.
Студентка, заполнявшая протокол
Студентка, заполнявшая протокол
Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из участков уже проголосовали 100% избирателей.
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