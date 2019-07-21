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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Заставили студентов": в Одессе в разгар выборов "подсчитали голоса". Видеофакт

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На избирательном участке в Приморском районе Одессы члены комиссии начали заполнение протоколов подсчета голосов до завершения внеочередных выборов.

Соответствующее видео было обнародовано в Facebook Сергея Варламова. Как утверждается, на "Пироговской, 25 студентов загнали в класс и заставили заполнять бюллетени и протоколы, которые выдаются в 20:00 членам комиссии".

Полиция Одессы начала проверку данной информации.

"Указанное сообщение зарегистрировано в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отделения полиции", - сообщают правоохранители.

"Заставили студентов": в Одессе в разгар выборов "подсчитали голоса". Видеофакт

Студентка, заполнявшая протокол

"Заставили студентов": в Одессе в разгар выборов "подсчитали голоса". Видеофакт
"Заставили студентов": в Одессе в разгар выборов "подсчитали голоса". Видеофакт

Студентка, заполнявшая протокол

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Одесса
Тег
Выборы 2019
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