Загороднюк оправдал шаги навстречу Путину на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк похвалил шаги властей на пути к обсуждению вопросов оккупированных Россией территорий с ее президентом Владимиром Путиным.

А также заявил, что страна идет РФ навстречу, "искренне рассчитывая на ответные действия". Таким самонадеянным высказыванием он отличился в интервью LB.ua.

"Надежда не может быть частью стратегии. Делаем то, что должны. В глазах мирового сообщества мы выглядим абсолютно позитивно. Мало того, что садимся за стол переговоров сами, так еще и усаживаем туда другие страны", – подчеркнул глава Минобороны.

Андрей Загороднюк оправдал шаги, сделанные навстречу Путину в переговорах по Донбассу

По его словам, Украина проявляет в этом вопросе инициативу, потому что стране нужно возвращать свои территории. И именно для этого в первую очередь делаются соответствующие "шаги навстречу Путину на Донбассе".

"На фоне России, которая устраивает обстрелы, мы выглядим куда сильнее", – считает министр.

При этом журналист отметил, что западные партнеры, намекая на главу РФ, настаивают на необходимости более глубокого диалога Украины с Россией.

"Говорят… Но Путина комментировать не буду, сразу предупреждаю", – сказал Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на оккупированном Донбассе находится более 25 тысяч российских военных. Также он отметил, что Украина знает все о планах России по наращиванию военных сил.

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