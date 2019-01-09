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Задержание Фукса в Мексике: Климкин подтвердил

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У скандального российского олигарха Павла Фукса действительно были проблемы со въездом в Мексику, однако они уже решены.

Об этом сообщил на брифинге 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук также находится в Мексике.

"Я знаю эту историю, мы, кстати, прочитали это в интернете… Во-первых, господина Иванчука никто не задерживал. Все было нормально, он сейчас находится в Мексике, спокойно въехал. Что касается господина Фукса, у него были вопросы по поводу разрешения на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он тоже находится в Мексике", – заявил министр.

Новости
Задержание Фукса в Мексике: олигарх опровергает, журналисты подтверждают
Павел Фукс

Павел Фукс

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Андрей Иванчук

Андрей Иванчук

Новое время

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский олигарх Павел Фукс прилетел в Канкун на чартерном самолете 7 января вместе с Андреем Иванчуком. По нашей информации, стоимость чартера составляет порядка 200 тыс. евро в один конец.

  • При этом Иванчук с помощью дипломатического паспорта, который он незаконно использовал в частной поездке, быстро оказался на свободе, а у путинского олигарха возникли серьезные проблемы с въездом.

  • Позже стало известно, что в компании с Фуксом и Иванчуком был также народный депутат, сопредседатель группы "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник. Они собирались отпраздновать в Мексике частное мероприятие.

  • Фукс замешан в ряде схем, которые ударили по карману украинцев. В частности, в августе 2018 года он отсудил у Киевского метрополитена около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.

  • После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.

  • В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.

  • Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.

  • Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.

Персона
Павел Фукс
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