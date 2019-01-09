Задержание Фукса в Мексике: Климкин подтвердил

У скандального российского олигарха Павла Фукса действительно были проблемы со въездом в Мексику, однако они уже решены.

Об этом сообщил на брифинге 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук также находится в Мексике.

"Я знаю эту историю, мы, кстати, прочитали это в интернете… Во-первых, господина Иванчука никто не задерживал. Все было нормально, он сейчас находится в Мексике, спокойно въехал. Что касается господина Фукса, у него были вопросы по поводу разрешения на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он тоже находится в Мексике", – заявил министр.

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