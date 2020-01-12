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12 января • обновлено в 09:45
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Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Директор программы "Экономика" Украинского института будущего Все статьи автора

Зачем Зеленский летал в Оман и при чем здесь Москва

6.8т

Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:

1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?

- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.

- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.

- договоренности абстрактны и нелепы, простите.

https://cutt.ly/brkx49H

2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?

- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)

https://cutt.ly/OrkcR5r

- Почему не договорились об открытии посольства?

3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?

- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу

https://cutt.ly/Lrkx736

4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?

- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq

- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo

5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?

- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА

- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)

6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?

https://cutt.ly/Nrkcw68

https://cutt.ly/4rkcrtk

7. Почему был сбит именно украинский самолет?

- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно

- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе

- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)

- В Четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?

В общем, вопросов больше чем ответов.

- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.

- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.

- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.

- Сбитый самолет – мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)

Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно.

Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.

У кого какие мысли есть?

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Иванов Александр
Иванов Александр
Предатель Украины!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Сбитый иранцами украинский самолёт мог быть мерой устрашения?!У меня возникает резонный вопрос.Ирану то зачем это нужно?Даже,если их сильно об этом попросили "коллеги" из РФ.Ведь сами персы признали,что это сделали они и готовы выплатить компенсацию родственникам и авиакомпании.Да и пассажирами на борту были в абсолютном большинстве иранцы,хоть и имеющие паспорта других стран.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зеландского с момента становления президентом ведут к сдаче Украины и он преподнесет ее на блюдечке пУтину потому, что Зе может и король сцены, но в политических вопросах он лох!
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