Зачем Путину Крым: раскрыты важные моменты аннексии 

Президент Российской Федерации Владимир Путин аннексировал Крым, чтобы продемонстрировать свою силу.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, пояснив, для чего ему нужен полуостров.

"Сейчас уже это только о сохранении лица. Единственное, что он теперь может потерять, - это лицо. Часть его политики – это демонстрация, какой он сильный мужчина, что он может и что он сделал. (Аннексия. – Ред.) Крыма не была только ради Крыма, это было для того, чтобы выбить из колеи и победить Украину, показать, что Украина – это собственность России", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что президент РФ не предвидел антипутинский и антироссийский эффект.

Владимир Путин

"Я абсолютно уверен, что он не ожидал, что украинское общество встанет и пойдет на фронт в 2014-м", - уточнил Грант.

Также он спрогнозировал, когда и как Украина сможет вернуть Крым под контроль.

"Вы его вернете. Через сколько лет – не знаю. Многие международные сообщества будут солидарны в позиции по Крыму, международный порядок будет восстановлен. Самые серьезные страны-игроки на международной арене не хотят видеть мир, в котором они не знают, что произойдет с ними завтра. У нас более 70 лет мира, и люди хотят продолжения этого мира", - заключил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин выступил с наглым заявлением, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.