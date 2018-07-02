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Украинские названия для войск РФ: журналистка увидела шантаж в логике Путина

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Решение президента России Владимира Путина присвоить почетные украинские названия частям армии РФ приурочено к его будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер дает понять, что готовится к серьезным торгам с Вашингтоном.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV известная журналистка и блогер Лариса Волошина.

"Путин подписал закон, которым предоставил российским военным формированиям названия украинских городов. 6-я танковая армия стала львовской, 68-я танковая армия - житомирская, нежинская..." – напомнила она.

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"Мы можем себе представить, что делает Путин - он дает намеки о том, что он готов торговаться, но он ставит на кон дальнейшуюю агрессию против Украины, увеличение этой агрессии. Посмотрим, что ответит Владимиру Путину Дональд Трамп, если президент России позволит себе шантажировать его увеличением агрессии в Европе", - заявила Волошина.

Журналистка выразила уверенность, что "украинские" названия этих армий – это сигналы Западу и Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были вычислены места дислокации уникальных войск РФ на Донбассе и в Крыму.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVПідсумкиРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампЛариса Волошина
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
Волошина фантазерка. Путин уже сказал, что никому не будет позволено разговаривать с Россией с позиции силы
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