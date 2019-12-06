"Зачем нам в*та?" В Украине раскрыли "план Б" по Донбассу

Украина может задействовать на Донбассе запасные сценарии вплоть до стены на границе с ОРДЛО, если переговоры "нормандской четверки" по мирному урегулированию завершатся ничем.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский дипломат Сергей Корсунский, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что на "нормандской встрече" не будет подписано какое-либо соглашение.

"Есть несколько сценариев, каждый из которых будет учитывать реакцию наших западных партнеров и российской стороны. Надо смотреть, как пойдет разговор", – заявил Корсунский.

Как пояснил дипломат, все заявления российской стороны накануне переговоров в Париже – это "элементы политического и психологического давления" на Украину.

"Вся эта команда работает на постоянную дезинформацию, на создание атмосферы давления. Теперь дают постоянные противоречивые заявления, единственная цель которых – всех запутать и не дать возможности приехать уверенными в том, что мы видим", – отметил он.

При этом Корсунский подчеркнул, что украинская сторона сегодня может предложить свою повестку встречи: "Наступил момент, когда новая команда подготовила несколько сценариев. Эти сценарии будут положены в основу того, что будет обсуждаться. Возможно, это будет впервые за долгое время, когда Украина будет иметь свою позицию – не немецкую, не французскую, не американскую. Это очень важно".

На вопрос, рассматривается ли среди таких сценариев стена на границе с оккупированными районами Донбасса, дипломат ответил: "Это один из пяти вариантов. Он не первый возник. Часть общества так и рассматривает ситуацию – зачем нам в*та, которая сидит на этих территориях, давайте строить стену".

"Если мы увидим, что Россия категорически не идет ни на какие уступки, и никакой нормандский формат не помогает это сделать, значит будут сценарии Б, В и так далее. Мне очевидно, что есть компромиссные линии, которые мы не перейдем. Крайний сценарий – остановить процесс реинтеграции и сказать – все, мы идем вперед, а вы оставайтесь. Это плохой сценарий, никто не хочет его, но как крайний случай это было озвучено. Я думаю, это бы было справедливо", – заключил дипломат.

uapress.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными.

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

Новый закон про особый статус Донбасса.

Разведение вооружения, контроль границ, миротворцы.

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