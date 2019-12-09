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9 декабря • обновлено в 21:04
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Забыли про санкции? На встрече Зеленского с Путиным подметили скандальный нюанс

3.4т
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Куратор РФ по Донбассу Владислав Сурков неожиданно появился на "нормандском саммите" в Париже.

Помощник Путина присутствовал в зале переговоров и сидел сзади российского президента вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Проблема заключается в том, что Сурков находится под санкциями Европейского Союза. Однако по неизвестной причине его допустили до участия в саммите.

Новости
Зеленский нацелился на кресло Путина: всплыло курьезное видео с "нормандского саммита"

Над этим инцидентом также посмеялся пропагандист Путина Дмитрий Смирнов, которого позабавила "принципиальность европейских законов".

Сурков попал на "нормандский саммит"

Сурков попал на "нормандский саммит"

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Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский публично не пожал руку Путину на встрече в Париже. Однако Кремль настаивает на обратном.

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Персоны
Александр Сурков Сергей Лавров Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Франция Париж
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
х.охла забыли спросить)
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Иванова Елена
Иванова Елена
Захаров Дмитрий, а вот тебя точно никто не спрашивал!!!!!!!!!
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