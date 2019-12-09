Забыли про санкции? На встрече Зеленского с Путиным подметили скандальный нюанс

Куратор РФ по Донбассу Владислав Сурков неожиданно появился на "нормандском саммите" в Париже.

Помощник Путина присутствовал в зале переговоров и сидел сзади российского президента вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Проблема заключается в том, что Сурков находится под санкциями Европейского Союза. Однако по неизвестной причине его допустили до участия в саммите.

Над этим инцидентом также посмеялся пропагандист Путина Дмитрий Смирнов, которого позабавила "принципиальность европейских законов".

Принципиальность европейских законов: Между Путиным и Меркель в Елисейском дворце, как и на последнем подобном саммите в Берлине, сидит находящийся под санкциями ЕС Владислав Сурков pic.twitter.com/LNgvwyF8aL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Сурков попал на "нормандский саммит" скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский публично не пожал руку Путину на встрече в Париже. Однако Кремль настаивает на обратном.

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