"Забил" на все? Выяснилось, на что Трамп променял встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп мог 1 сентября встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но в результате поехал играть в гольф.

Трамп планировал посетить Польшу по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, где помимо Зеленского были главы других европейских стран. Но внезапно отменил визит в Варшаву и остался в США из-за того, что на страну надвигается ураган "Дориан".

Как передают американские СМИ, Трамп еще в субботу, 31 августа, отправился в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, где ему регулярно докладывали о погодной обстановке прямо во время игры.

Зеленский и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате в Польше с Зеленским встретился вице-президент США Майк Пенс, который вскоре рассказал, о чем говорил с украинским президентом.

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