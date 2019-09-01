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"Забил" на все? Выяснилось, на что Трамп променял встречу с Зеленским

1.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп мог 1 сентября встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, но в результате поехал играть в гольф.

Трамп планировал посетить Польшу по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, где помимо Зеленского были главы других европейских стран. Но внезапно отменил визит в Варшаву и остался в США из-за того, что на страну надвигается ураган "Дориан".

Как передают американские СМИ, Трамп еще в субботу, 31 августа, отправился в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, где ему регулярно докладывали о погодной обстановке прямо во время игры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в результате в Польше с Зеленским встретился вице-президент США Майк Пенс, который вскоре рассказал, о чем говорил с украинским президентом.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что Трампу делать в Польше без Путина?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Он из-за Путина и G-7 завалил!
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