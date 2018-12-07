За нападение на Украину в Черном море: Литва запретила въезд россиянам

Литовская Республика запретила въезд россиянам, причастным к агрессии в Керченском проливе и Черном море. Санкции коснутся тех лиц, которые непосредственно принимали участие в задержании трех украинских кораблей. Кроме того, Литва увеличит военную помощь Украине.

В ближайшее время будет дополнительно выделена амуниция и направлено больше военных инструкторов и экспертов по кибербезопасности, которые помогут в отражении гибридных атак в предвыборный период, сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с президентом Украины в Киеве. По данным пресс-службы главы Литвы, также будет выделена гуманитарная помощь.

"Наше государство увеличивает гуманитарную помощь Украине — будет дополнительно выделено 30 тысяч евро. Гуманитарная помощь Литвы Украине в этом году составила 140 тысяч евро. Всего за четырехлетний период наша страна предоставила Украине помощь на сумму 13 млн евро", — заявила Грибаускайте.

Встреча Дали Грибаускайте и Петра Порошенко Пресс-служба президента Литвы

Она подчеркнула, что захват украинских кораблей и их экипажей является демонстрацией попытки легитимизации аннексии Крыма и превращения Азовского моря в свое внутреннее.

Встреча Дали Грибаускайте и Петра Порошенко Пресс-служба президента Литвы

Как писал OBOZREVATEL, во время нападения и захвата украинских судов Российской Федерацией возле аннексированного Крыма в воскресенье, 25 ноября, 24 украинца стали военнопленными России. Как минимум трое моряков получили тяжелые травмы: у одного оторвало пальцы на руках, еще один потерял много крови вследствие осколочных ранений.

После этого суд оккупантов арестовал всех пленных, в том числе и травмированных, на два месяца. Им вменяют "незаконное пересечение границ России" и грозятся посадить на шесть лет.