Юсов: нардеп-миллиардер снялся с выборов в Киеве, сетки могут работать на другого

Действующий народный депутат Украины (депутатская группа "Воля народа") Александр Супруненко, который баллотировался по 216-му одномандатному избирательному округу в Киеве, снял свою кандидатуру с парламентских выборов.

Отмечается, что Супруненко "планирует сосредоточить свою деятельность на реализации социальных и благотворительных проектов, а также на создании независимых медиа", пишет 8 канал.

"Безусловно, это – промежуточная победа общественности, с чем я всех нас всех и поздравляю. Но интрига никуда не исчезает. Потому что зарегистрировались кандидатами в Верховную Раду его многолетние компаньоны – Александр Тесленко и Виталий Павлик", – отметил в своем видео на Facebook кандидат в народные депутаты по 216-му округу Андрей Юсов.

Он напомнил, что на парламентских выборах 2012 года Павлик также баллотировался по этому округу, однако снял свою кандидатуру в пользу Супруненко.

"На этот раз рокировка выглядит по-другому. И сетки, подкуп, другие не очень законные вещи могут работать на другого кандидата. Поэтому расслабляться не стоит", – отметил Юсов.

Справка:

Александр Супруненко – народный депутат 8 созыва, избранный как беспартийный самовыдвиженец по 216 округу (Киев), член депутатской группы "Воля народа".

В 2006 году стал депутатом Киевсовета от Блока Черновецкого. Его брат – Вячеслав Супруненко – бывший муж дочери экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Кристины.

В 2007 году Александр Супруненко был избран депутатом Верховной Рады 6 созыва 145 номером в списке "Партии регионов", был членом партии. В 2011 году вышел из партии, однако остался во фракции.

Фигурант антикоррупционных расследований: о подкупе избирателей на выборах в парламент 2012 года, незаконного получения земельных участков в Киеве, нарушение процедуры тендера в пользу "Киевхлеба", который принадлежал братьям Супруненко.

Голосовал за Харьковские соглашения, языковой закон Кивалова-Колесниченко.

Виталий Павлик – депутат Киевского городского совета трех созывов, сначала был в Блоке Леонида Черновецкого. На платной основе был помощником Александра Супруненко, когда тот был депутатом Верховной Рады 6 созыва и входил во фракцию Партии регионов. Сейчас помощником Супруненко есть жена Виталия Павлика – Марина Павлик.

Ранее движение "Честно" сообщал, что Павлик "покатал детей своих потенциальных избирателей Днепром в лучших традициях других" гречкосеев "Киевсовета".

Также сообщалось, что в жилых домах Дарницкого района Киева, который входит в 216-го избирательного округа, по инициативе Павлика заменили почтовые ящики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве кандидат в нардепы погорел на наглому подкупе избирателей.

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