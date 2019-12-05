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5 декабря • обновлено в 18:00
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У отца Ясько нашли "связи" с Россией: нардеп заявила о провокации

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Новоизбранная глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько заявила о провокации против своего отца Алексея Ясько, которого обвинили в связи с "русским миром".

Соответствующий пост с объяснением она разместила на странице в Fаcebook в четверг, 5 декабря.

Скандал разгорелся из-за сообщений СМИ о том, что мужчина является главой общественной организации "Русская музыка и культура". В частности, данные из государственного реестра обнародовала "Деловая столица".

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У отца Ясько нашли "связи" с Россией: нардеп заявила о провокации

Скриншот

Ясько ответила на обвинения медиа. "Да, в 2008 году мой отец был одним из инициаторов создания фонда "Русская музыка и культура". Это было во времена, когда никто бы и не подумал, что Россия может быть причастна к аннексии Крыма, к войне в Донбассе, к убийству наших воинов и мирного населения", – написала нардеп.

У отца Ясько нашли "связи" с Россией: нардеп ответила

У отца Ясько нашли "связи" с Россией: нардеп ответила

lb.ua

"С началом агрессии РФ в Украине словосочетание "русская музыка/русская культура" заиграли новыми красками, и эти краски имеют багровый оттенок. Конечно, уже тогда, ни коллеги-музыканты моего отца, ни мой отец не могли себе представить любую "культурную" сотрудничество со страной-агрессором", – заверила она.

Отец Ясько ранее поддерживал в Украине русскую музыку

Отец Ясько ранее поддерживал в Украине русскую музыку

Деловая столица

По словам Ясько, ее отец в 2015 году вместе с МИД Украины был соорганизатором концерта в поддержку украинских политзаключенных, незаконное содержащихся в РФ, поэтому нападки в его сторону безосновательны.

Алексей Андреевич Ясько – украинский скрипач, директор и исполнитель Национального ансамбля солистов "Киевская камерата". Заслуженный артист Украины, Народный артист Украины. Лауреат I премии на Всеукраинском конкурсе скрипачей им. Н. В. Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось что сама Ясько посещала Россию после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма, поскольку училась в Москве.

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Автор
Ирина Кулинич
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Махно Володимир
Махно Володимир
так что папа то уже отрекся от всего русского? надеюсь он осознал всю ущербность и не состоятельность русской нации.
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