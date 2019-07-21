Судя по тому, что я читаю в экзит-полах по мажоритарке, это называется разгром.

Разгром полный и окончательный.

Мудрый украинский народ выдал такой кредит доверия своим слугам, что отработать его будет делом жизни и смерти. Причем, это не фигура речи, господа.

Я уже так много раз писал о балансе любви и ненависти, что не хочу повторяться. Боюсь представить крутизну пике, которым может закончится этот парад популярности.

В этом месте пора начинать бояться. До приступов медвежьей болезни. До дрожи. Потому что рейтинги Порошенко в конце срока могут показаться недостижимой вершиной.

С одной стороны, мне приятно, что мои прогнозы оказались точными, с другой, мне реально не по себе от мысли, что будет, если СН не оправдает надежд. Болезненной может оказаться прививка от популизма.

Я буду рад ошибиться, но, как показывает опыт, одних благих намерений недостаточно. И место, куда они ведут, давно определено.

Та сборная солянка, что входит в ВР под сверхпопулярным брендом, нестабильна по сути. Она не может не рассыпаться. И вычистить из нее придется большую часть. При отсутствии проверенного кадрового резерва нет возможности построить эшелонированную систему управления. А резерва нет. Совсем.

Нет идеологии. Нет ничего. Есть декларированные добрые намерения и полсотни человек, которые имеют все шансы стать сакральными жертвами торжества демократии.

Ладно. Не будем о грустном.

На самом деле, я желаю им успеха. Но желать и верить - суть разные вещи. Хочу ошибиться. Впервые за многие годы - хочу оказаться неправ. Но мой жизненный опыт, мое знание исторических процессов, говорят мне, что помочь может только чудо.

А чудес не бывает.

Ждем окончательных результатов.

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