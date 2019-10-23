"Я не девочка-шлюшка": известный нардеп попал в громкий скандал

Народный депутат IX созыва из группы "За будущее" Антон Яценко отказался проходить проверку на детекторе лжи из-за недавнего скандала с коррупцией в парламенте.

Об этом Яценко сообщил в комментарии телеканалу "Наш" в оригинальной форме.

Антон Яценко Коллаж

"Зачем? Они сходят все. Пусть расскажут – получали они, не получали (речь о деньгах за голосование. – Ред.) и вообще – знакомы ли они со мной? Учитывая, что я не девушка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то, естественно, в шапито не будем превращать Верховную Раду", – заявил Яценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе. Причина – отказ голосовать на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости.

По словам бывшего народного депутата Сергея Лещенко, народным избранникам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования.

В законопроекте идет речь о ликвидации фирм-посредников, которые зарабатывают деньги "из воздуха" на операциях продажи-покупки недвижимости.

В частности, оценщики определяют стоимость объекта и полученную цифру вносят в Единую базу данных отчетов об оценке. Дальше база автоматически рассчитывает, не занизил ли хозяин квартиры ее стоимость, пытаясь сэкономить на налогах. Независимо от того, чьи расчеты (оценщика или системы) окажутся точнее, налог платится с большей суммы.

Изначально доступ в базу был бесплатным. Сейчас же после ряда “реформ” все идет через несколько фирм. За каждую попытку оценщика внести информацию в реестр он платит от 900 до 1800 гривен. Ежемесячно получаются миллионные платежи.

Базу ввел в действие глава Фонда Госимущества Виталий Трубаров. Как заявлял журналист Юрий Бутусов, Трубарова назначили с помощью Хомутынника, который являлся сопредседателем депутатской группы "Відродження". Хотя сам Хомутынник эту информацию опроверг, на связь нардепа с бывшим и.о. главы Фонда Госимущества указывают множество факторов.

Реальным же бенефициаром прибыли является другой скандальный политик – нардеп-мажоритарщик Антон Яценко, который, по информации OBOZREVATEL, 18 октября после голосования встречался с Игорем Коломойским.

Чем еще "отличился" Яценко

Нардеп попал в громкий скандал, когда назвал "киборга" (защитника донецкого аэропорта) Олега Герваса "мародером и убийцей мирных жителей".

Олег Гервас в ДАП

Беспочвенные обвинения вызвали у украинцев волну гнева, а Яценко побежал за защитой в СБУ. Гервас, в свою очередь, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Печерский суд больше года не может начать рассмотрение дела по сути. Источники OBOZREVATEL утверждают, что Яценко делает все, чтобы тянуть время.

Еще одно сильное "достижение" Антона Яценко – в кнопкодавстве. Организация "Чесно" по итогам работы Рады 8-го созыва составила целый рейтинг народных избранников, чаще всего нарушающих закон неперсональным голосованием. Рейтинг возглавил Яценко, который 127 раз нажимал кнопки за своих коллег (см. видео).

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