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8 сентября • обновлено в 11:09
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"Я и Путин выполнили обещанное": Зеленский прокомментировал большой обмен

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Возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны, данные обещания выполнены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге 7 августа, встречая борт с украинцами, которые вернулись в рамках большого обмена между Украиной и Россией.

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"7 августа у нас состоялся разговор с Владимиром Путиным и мы договорились о возвращении и освобождении наших моряков и военнопленных в течение месяца. Это первый этап прекращения войны. Я считаю, что первый этап выполнен. Я президент Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, не меняя при этом наших договоренностей", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

ATR

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Крым.реалии

Президент Украины также рассказал, что договорился с Путиным "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". Второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия провели обмен пленными. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
обмен Новости России
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Н Олег
Н Олег
у зели эйфория: "Я (!) и Путин вместе выполнили договорённость" ... Путин (точнее -- Россия) ВСЕГДА выполняет договорённости ... а вот ему, зеле, нужно ещё доказать, шо он не наследник подлого xpяka, НИ РАЗУ не выполнившего НИ ОДНОГО пункта соглашения, будь то минского или норманского
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Hecke Josef
Hecke Josef
Фофа,а как же решение Морского суда?Выполнять решение его роssии уже не нужно.Зе помог
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Н Олег
Н Олег
Hecke Josef, ... йошка, шо значит -- "решение" ? .... тебе твой xpяk ясно сказал --- ПРИКАЗ заморьсково суда --- приказ, йошка, Путину -- освободить невинно убиен... тьфу ты .... незаконно захваченных героев-морячков к какому-то июлю шоли -- не помнишь, йошка, к какому числу xpяk ПРИКАЗАЛ Путину (вместе с заморьским судом) их отпустить?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-" "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". Второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе."...то сколько ещё "этапов"-и чем это чревато для Украины...?) что ещё отдадим "ради мира"...?)))
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