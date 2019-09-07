"Я и Путин выполнили обещанное": Зеленский прокомментировал большой обмен

Возвращение украинских политзаключенных из России в Украину – это первый этап прекращения войны, данные обещания выполнены.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге 7 августа, встречая борт с украинцами, которые вернулись в рамках большого обмена между Украиной и Россией.

"7 августа у нас состоялся разговор с Владимиром Путиным и мы договорились о возвращении и освобождении наших моряков и военнопленных в течение месяца. Это первый этап прекращения войны. Я считаю, что первый этап выполнен. Я президент Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, не меняя при этом наших договоренностей", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Владимир Путин ATR

Владимир Зеленский Крым.реалии

Президент Украины также рассказал, что договорился с Путиным "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". Второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия провели обмен пленными. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

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