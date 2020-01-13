"Вышел сухим из воды": в США пояснили "молчание" Зеленского о сбитом украинском Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский выдержал дипломатический баланс в расследовании о сбитом в Иране Boeing 737 (самолет МАУ), воздержавшись от резких заявлений.

Об этом сказано в материале американского издания The Washington Post, где аналитики подчеркнули, что накануне трагедии Зеленский "оказался между США и Ираном" из-за убийства генерала Касема Сулеймани по приказу президента Дональда Трампа.

Отмечается, что перед Зеленским появилась задача: добиться сотрудничества с двумя странами, не поддерживая ни одну из сторон конфликта.

"Опять Зеленский прошел тонкий дипломатический баланс и вышел сухим из воды. Для новичка в политике у него, кажется, есть острое ощущение, как умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – считает ученый из Центра Уилсона Нина Янкович.

Перед Зеленским была задача "избежать еще большего международного раскола", с которой он, по мнению аналитиков, справился.

Владимир Зеленский, коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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