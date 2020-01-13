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13 января • обновлено в 10:05
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"Вышел сухим из воды": в США пояснили "молчание" Зеленского о сбитом украинском Boeing

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Президент Украины Владимир Зеленский выдержал дипломатический баланс в расследовании о сбитом в Иране Boeing 737 (самолет МАУ), воздержавшись от резких заявлений.

Об этом сказано в материале американского издания The Washington Post, где аналитики подчеркнули, что накануне трагедии Зеленский "оказался между США и Ираном" из-за убийства генерала Касема Сулеймани по приказу президента Дональда Трампа.

Отмечается, что перед Зеленским появилась задача: добиться сотрудничества с двумя странами, не поддерживая ни одну из сторон конфликта.

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"Опять Зеленский прошел тонкий дипломатический баланс и вышел сухим из воды. Для новичка в политике у него, кажется, есть острое ощущение, как умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – считает ученый из Центра Уилсона Нина Янкович.

Перед Зеленским была задача "избежать еще большего международного раскола", с которой он, по мнению аналитиков, справился.

Владимир Зеленский, коллаж

Владимир Зеленский, коллаж

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Куни Чан
Куни Чан
Зе поступил как разумный человек, а не как политическая шлюха. Рагулям не нравится. Они хотели чтобы Иран, не желая терпеть оскорбления, выкинул украинцев из страны как неуравновешенных истеричек. Этого добивался свет нации Пеця Потрошенко.
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Покажіть ту статтю з вашингтон пост,я щось іі не знайшов
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Одним словом - сыкун...
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