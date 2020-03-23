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23 марта • обновлено в 16:42
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Выход один – отставка: стало известно о проблемах Емца с Офисом Зеленского. Эксклюзив

59.2т
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец на протяжении недели пытается уйти в отставку, поскольку в своих действиях скован позицией Офиса президента.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в окружении министра, комментируя активно распространяемые слухи. По словам нашего собеседника, речь идет о трех важных моментах:

  • Во-первых, Минздраву не выделяют хоть каких-то значимых средств на противодействие пандемии COVID-19, в том числе на физическую защиту врачей, оснащение кабинетов интенсивной терапии. Фактически министру предложено олицетворять нерешительность ОП в борьбе с опаснейшим вирусом.

  • Во-вторых, Емцу не позволяют реализовать свою кадровую политику в министерстве. Ему навязывают в замы разных предпринимателей от медицины, с чем он не согласен.

  • В-третьих, министр выступает против реформы в нынешнем виде. Емец считает, что ее нужно отложить на 6-12 месяцев, пересмотреть идеологию, иначе "медицину ждет коллапс".

Министр здравоохранения Илья Емец

Министр здравоохранения Илья Емец

Пресс-служба Минздрава

"Господин Емец – уважаемый в своих кругах специалист. Министру не нужны формальные должности, поэтому в ситуации, когда ему не позволяют заняться спасением страны, выход один – отставка", – заявил наш источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • днем 23 марта народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и его коллега из "Европейской солидарности" Алексей Гончеренко со ссылкой на свои источники сообщили, что глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку.

  • Пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко опроверг эту информацию, подчеркнув, что министерство работает в усиленном режиме.

  • Сам же Емец на фоне слухов об отставке призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса COVID-19.

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Автор
Майя Лисовская
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Комментарии
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
3,14здець прідкрався не помітно. докерувався зє до ручки, що там у тебе твориться в міністерствах? одні тікають інші тачку купують по позахмарних цінах. . зє негайно подай у відставку покажи що ти пока не скопець
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васильевич василий
васильевич василий
Украинцы . Берите обратно Супруниху . Меньше мучиться придется
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De Vlad
De Vlad
https://www.rawstory.com/2020/03/white-supremacists-are-encouraging-members-to-infect-jews-with-coronavirus-fbi/#.XnixVTnC-J0.link
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