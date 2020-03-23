Выход один – отставка: стало известно о проблемах Емца с Офисом Зеленского. Эксклюзив

Министр здравоохранения Украины Илья Емец на протяжении недели пытается уйти в отставку, поскольку в своих действиях скован позицией Офиса президента.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в окружении министра, комментируя активно распространяемые слухи. По словам нашего собеседника, речь идет о трех важных моментах:

Во-первых, Минздраву не выделяют хоть каких-то значимых средств на противодействие пандемии COVID-19, в том числе на физическую защиту врачей, оснащение кабинетов интенсивной терапии. Фактически министру предложено олицетворять нерешительность ОП в борьбе с опаснейшим вирусом.

Во-вторых, Емцу не позволяют реализовать свою кадровую политику в министерстве. Ему навязывают в замы разных предпринимателей от медицины, с чем он не согласен.

В-третьих, министр выступает против реформы в нынешнем виде. Емец считает, что ее нужно отложить на 6-12 месяцев, пересмотреть идеологию, иначе "медицину ждет коллапс".

Министр здравоохранения Илья Емец Пресс-служба Минздрава

"Господин Емец – уважаемый в своих кругах специалист. Министру не нужны формальные должности, поэтому в ситуации, когда ему не позволяют заняться спасением страны, выход один – отставка", – заявил наш источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

днем 23 марта народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и его коллега из "Европейской солидарности" Алексей Гончеренко со ссылкой на свои источники сообщили, что глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку.

Пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко опроверг эту информацию, подчеркнув, что министерство работает в усиленном режиме.

Сам же Емец на фоне слухов об отставке призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса COVID-19.

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