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20 ноября • обновлено в 12:08
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Выдворение Саакашвили: суд принял окончательное решение

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Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу третьего президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистраци Михаила Саакашвили относительно его реадмиссии в Польшу.

Он судился с Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины относительно признания решения о реадмиссии политика в Польшу незаконным и отмене его.

Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания.

Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу

Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу

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Похищение и насилие: Саакашвили подал заявление в ГПУ

Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлено в течение пяти дней.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 12 февраля 2018 Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

  • 10 сентября 2018 политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

  • 22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

  • Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с правонарушением.

  • Третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персона
Михеил Саакашвили
Тег
Верховный суд Украины
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Саакашвили трали-вали
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