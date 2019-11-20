Выдворение Саакашвили: суд принял окончательное решение

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу третьего президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистраци Михаила Саакашвили относительно его реадмиссии в Польшу.

Он судился с Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины относительно признания решения о реадмиссии политика в Польшу незаконным и отмене его.

Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания.

Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу

Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлено в течение пяти дней.

Как писал OBOZREVATEL:

12 февраля 2018 Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

10 сентября 2018 политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с правонарушением.

Третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.

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