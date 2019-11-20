Выдворение Саакашвили: суд принял окончательное решение

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу третьего президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистраци Михаила Саакашвили относительно его реадмиссии в Польшу.
Он судился с Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службой Украины, Министерством внутренних дел Украины относительно признания решения о реадмиссии политика в Польшу незаконным и отмене его.
Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания.
Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу
Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлено в течение пяти дней.
Как писал OBOZREVATEL:
12 февраля 2018 Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.
10 сентября 2018 политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.
22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.
Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с правонарушением.
Третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая.
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