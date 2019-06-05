Выборы в Раду отменят? В "Опоре" оценили возможный вердикт КСУ по указу Зеленского

Конституционный суд может признать неконституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

В результате избирательная кампания может быть отменена, сообщила в Facebook глава правления "Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Избирательный процесс является непрерывным и не может быть временно приостановлен, поэтому следствием однозначного – если оно таким будет – решения может быть только отмена и прекращение кампании в целом", – говорится в сообщении.

Она отметила, что законы, подзаконные акты, указы или их отдельные положения теряют силу в день принятия решения КС.

С ее слов, Конституционный суд может указать в решении порядок и сроки его выполнения, а также возложить на государственные органы власти контролирующую функцию.

Айвазовская добавила, что без определения порядка исполнения решения КС, если оно будет принято в пользу истцов, у ЦИК, избиркомов, субъектов избирательного процесса, парламента и правительства будет возникать немало проблем, и как следствие – правовая неопределенность.

Также Айвазовская отметила, что официальная стоимость избирательной кампании для государственного бюджета – около 2 млрд грн, поэтому признание конституционности или неконституционности указа в сжатые сроки имеет свою цену для налогоплательщиков и участников выборов, которые не только должны собрать финансовый ресурс и прозрачно его потратить, а и оценивать последствия.

Конституционный суд Украины

"Решение необходимо принимать в кратчайшие сроки и с четким алгоритмом/формой его реализации", – пояснила главы сети "Опора".

Рассмотрение дела КС начнется 11 июня, а внеочередные выборы народных депутатов назначены на 21 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, большая палата Конституционного суда Украины на заседании приняла постановление о рассмотрении указа президента о роспуске ВР в форме устного производства.

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