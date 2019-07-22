Выборы в Раду: ЕС выступил с официальным обращением к Украине

Партия "Слуга народа" после уверенной победы на выборах в Раду должна взять на себя ответственность за общественно-политические процессы в Украине.

Об этом идет речь в официальном заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политике Майи Косьянчич.

"После президентских выборов в марте и апреле украинцы дали мощный мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Новая власть должна соответствовать этим ожиданиям граждан Украины", - сказано в письме.

Дипломат заверила, что ЕС готов работать с новоизбранной Радой и будущим правительством. При этом она заявила, что приоритетом украинской власти должно оставаться продвижение "политической ассоциации, экономической интеграции и проведения реформ, которые составляют основу Соглашения об ассоциации".

Также сообщается, что ЕС выступает против досрочных местных выборов и считает, что их проведение должно состояться в 2020 году, чтобы украинская власть успела устранить схемы с подкупами избирателей и другие приемы нечестной игры.

Иллюстрация, Украина и ЕС 24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что в Офисе президента Украины приняли решение о проведении досрочных местных выборов, однако лидер "Слуги народа" выступил против такой идеи.

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