''Мир любой ценой?'' Как проходят выборы на Донбассе и какую игру ведет "Слуга народа"

Мир. Стабильность. Развитие. Свобода. Спокойствие. Именно такими словами политики кормят подконтрольные Украине города и поселки Донбасса.

После указа новоизбранного президента Владимира Зеленского, на Донбассе, как и на территории всей Украины, началась кампания по подготовке к внеочередным парламентским выборам, которые запланированы на 21 июля. В отличие от других регионов, агитация в ОРДЛО полна своих особенностей. Как экономических, так и социально-политических.

Несмотря на колоссальную поддержку по итогам второго тура президентских выборов Владимира Зеленского, 47 округ в Славянске команда "Слуги народа" откровенно отдает своим конкурентам. Формально от партии баллотируется экс-коммунист, реальный же кандидат от Зе!Команды идет в статусе самовыдвиженца.

Кто же это, какие там настроения и за кого будут голосовать местные жители – читайте в репортаже OBOZREVATEL.

Как живет Славянск сейчас?

Славянск – небольшой город на севере Донецкой области. Известен в первую очередь как одна из главных военных баз террористов во главе с Игорем Гиркиным, которые фактически терроризировали Донбасс до полноценной оккупации региона кадровыми российскими военными. После внезапного отступления наемников в Донецк, 5 июля 2014-го в город вошли украинские военные.

Славянск Фото: Ян Доброносов

Спустя уже несколько дней после освобождения, город начал понемногу восстанавливаться.

Весь город включен по сути в один 47-й мажоритарный округ, а по реестру это примерно 132 тысячи избирателей. К сравнению, победитель досрочных парламентских выборов 2014 года, нардеп Юрий Солод получил здесь всего 14 тысяч голосов.

Славянский городской совет Фото: Ян Доброносов

Это привычная тенденция для Донбасса времен послевоенного периода. К примеру, в соседнем 45 округе (Авдеевка, Ясиноватая), нардеп Ефим Звягильский выиграл выборы всего с 1454 голосами местных жителей. При этом ситуация за последние несколько лет с демографией здесь улучшилась.

К примеру, во втором туре президентских выборов 2019 года на участки пришли чуть более 70 тысяч жителей Славянска. Большинство из них отдали голоса за Владимира Зеленского – почти 87%.

Фото: Ян Доброносов

Недовольство предыдущей властью в городе заметно. Ибо Славянск привычно считается вотчиной Оппозиционного блока и отколовшейся его части – “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

На этих выборах от Славянского округа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 19 кандидатов. 12 – самовыдвиженцев, 7 – от партий. При этом практически каждый кандидат в своей предвыборной риторике так или иначе делает ставку “на достижение мира”. Действительно, антивоенная тема одна из основных в этом регионе, по понятным причинам. О ней говорят все, но прежде всего те, кто не может уехать из города.

Забегая наперед, в Славянске, как и во многих городах Донбасса, большинство жителей волнует несколько основных проблем:

Мир. Правда, у каждого понимание “мира” свое;

Экономическое развитие (в том числе и социальная инфраструктура). Часть предприятий по разным причинам не работает;

Демография. Огромное количество людей вынужденно или по своим личным причинам покинули депрессивные города, в том числе и Славянск.

Другое: все что связано с сепаратизмом, контрабандой, коррупцией и так далее.

“У нас большинство жителей города выступают за мир. Я тоже хочу, чтобы не было войны. Но не любой ценой, за что тогда гибли более 10 тысяч человек? Это неправильно и мы не должны отдавать свою страну России, нужно искать компромисс, но только таким путем, чтобы жизни этих людей не были напрасны”, — делится своим мнением с OBOZREVATEL местная жительница Инна.

Местная жительница Инна Фото: Ян Доброносов

Местная жительница Инна Фото: Ян Доброносов

Она рассказывает, что во время военных действий в городе ей пришлось вывести своих 2-х детей на 3 месяца. Скитались у знакомых и родственников, в Каменском (Днепродзержинске) и других городах, прежде чем снова вернуться домой. Сама женщина признается, голосовала на президентских выборах за Петра Порошенко.

Правда, на тему мира в городе есть и другие мнения. В 50 метрах от Славянского городского совета стоит агитационная палатка “Оппозиционной платформы – За Жизнь”, где девушка и женщина агитируют за кандидата, а ныне и действующего нардепа Юрия Солода.

“Мне сложно сказать, кто победит, ибо кандидатов много и у них у всех есть шансы. Но могу сказать лично, не только потому что я агитатор – Солод был единственным, кто вывозил детей на отдых в первые месяцы после войны, предоставлял гуманитарную помощь через благотворительный фонд Натальи Королевской”, – рассказывает с ярым напором женщина из палатки.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

При поддержке Штепы и Королевской – кто идет от "Оппозиционной платформы"?

Упомянутый Юрий Солод как мажоритарщик представляет интересы Славянска в Верховной Раде. Он является мужем еще одного популярного политика в регионе – народного депутата Наталии Королевской. В нынешний парламент она идет в проходной части списка партии “Оппоплатформа” и сейчас активно агитирует за своего супруга. Город попросту “завешан” бордами с Солодом, Королевской и лидером партии Юрием Бойко.

Фото: Ян Доброносов

К слову, именно поддержка одного из лидеров партии Бойко дает особый вес кандидату Солоду. При этом по данным сайта Верховной Рады, Юрий Солод пропустил 75% пленарных заседаний. Аналитический портал “Слово и Дело” указывает, что нардеп не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Поддержка нардепа в городе достаточно высока. Еще одним фактором в его успехе является другая скандальная личность – экс-мэр Славянска Неля Штепа. Она известна прежде всего своей поддержкой пророссийских террористов и так называемых референдумов о создании “Л/ДНР”.

Новости В Украине подсчитали стоимость проведения выборов в Раду

Так, 9 мая 2014 года Штепа на главной городской площади поздравила всех жителей с праздником Победы, призвала прийти 11 мая на референдум и сделать свой выбор. И лишь после этого, по словам Штепы, город “начнет жить привычной и размеренной жизнью”.

Неля Штепа на митинге ко Дню Победы 9 мая 2014 года Славгород

Буквально через два месяца экс-мэр была задержана Службой безопасности Украины, ей предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса и взяли под стражу. Находилась Штепа в СИЗО до сентября 2017 года, когда суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Суды по уголовным делам продолжаются, а сейчас же Неля Штепа баллотируется по спискам партии “Оппоплатформа” в Верховную Раду под 74 номером. В целом рейтинг Штепы в городе достаточно высок, это признают в том числе и ее противники.

Тайный сторонник Зеленского?

Еще один сильный кандидат от Славянска – действующий народный депутат Олег Недава. Попал он в Раду как победитель на 53 округе – города Енакиево и Торез. Для прохода в парламент ему потребовались голоса лишь 2275 человек.

Фото: Ян Доброносов

Олег Недава после избрания в парламент присоединился ко фракции Блок Петра Порошенко. После президентских выборов 2019 года, 6 июня вышел из фракции и стал внефракционным нардепом. На выборы идет самовыдвиженцем, но как член партии “Наш Край”. Недава известен в городе относительно недавно, в парламенте входил в комитет по вопросам экологии.

По данным сайта Рады, посетил 62% заседаний. Как пишет “Слово и Дело”, выполнил 33% обещаний.

“Этот человек пытался повлиять на те процессы, которые происходили в городе. Он пытался ввести своих людей в городской совет и это у него получилось. Также было несколько историй со спилом деревьев и в этом деле также были замешаны его люди. Вот так, это в принципе основное, что могу про него сказать”, – рассказывает местный журналист Александр Славянец.

Александр Славянец Фото: Ян Доброносов

В комментарии OBOZREVATEL Олег Недава рассказал, что кампания в городе в целом проходит достаточно спокойно. Свое пребывание во фракции БПП политик объясняет желанием работать на пользу округа.

"Да, я не был в парламентской оппозиции. Пребывание в ней сделало бы невозможным мою реальную работу в 47 округе и ее результат. Вечные оппозиционеры не интересны ни власти, ни людям. Причина в том, что если в кармане все время держать кукиш, то места для денег в кармане не останется, а все время ходить с кукишем глупо и неудобно", – говорит Недава.

При этом к нынешнему президенту кандидат Олег Недава относится "с уважением".

"Владимир Зеленский – это надежда миллионов граждан Украины. Я согласен с тысячами людей с которыми я общался. Они говорят, что это наша последняя надежда. Я всегда поддержу надежду. Да, это и моя надежда. А как иначе? Быть в оппозиции к собственным избирателям?

Мы уже говорили про это. Людям не нужна оппозиция – людям нужен мир, работа, достойная оплата труда и помощь. Люди хотят соединить Донбасс. Вижу, что этого хочет и президент", – считает Недава. Правда, на вопрос готов ли политик в случае победы присоединиться ко фракции "Слуги народа" в парламент – ответил историей об общении с избирателями.

Правда, судя по риторике народного депутата, именно он и может быть своеобразной ставкой пропрезидентской партии на данном округе.

Фото: Ян Доброносов

От Зеленского идет коммунист?

Ведь команду президента Владимира Зеленского в городе представляет Василий Патлачук. Довольно неординарная личность. Как сказано в его полуофициальной биографии, с середины 90-х он владеет частной школой “Олимпия”. Известен он прежде всего как кандидат юридических наук, автор более 40 научных публикаций.

Фото: Ян Доброносов

Как указано на парламентском сайте Посіпаки, человек с идентичными данными был помощником на общественных началах двух народных депутатов от Коммунистической партии Георгия Буйко (4 созыв) и Сергея Потимкова (5 созыв). В свое время он был главой Народной партии Украины “Дети войны”. В открытом доступе есть фото логотипа партии с довольно странной лентой, напоминающей запрещенную в Украине “георгиевскую”.

Логотип партии

“Местная команда Зеленского в Facebook развернула кампанию против Патлачука. С посылом “Ты кто такой?”. Поэтому да, его особо в городе не знают”, – поясняет Александр Славянец.

Невольно складывается впечатления, что на округе намеренно был выставлен слабый кандидат. Ибо его поддержка во многом зависит от рейтинга самой партии “Слуга народа” и лично президента Владимира Зеленского.

Василий Патлачук Facebook

К слову, как-либо комментировать свою предвыборную кампанию пресс-служба Юрия Патлачука OBOZREVATEL так и не стала. После знакомства с пресс-секретарем кандидата перед поездкой в Славянск, его телефон на звонки уже не отвечал.

Также на округе зарегистрирован один из десятков двойников “Слуги народа”, как и на других округах по Украине. К примеру, Андрей Киселевич баллотируется по округу от общественной организации “Общественное движение Слуга народа”.

Еще одна интересная деталь – сразу трое кандидатов на 47 округе представляют некую компанию “Студиопак Украина Лимитед”, зарегистрированную в Киеве. По данным системы Youcontrol, фирма специализируется на оптовой торговли бытовыми товарами. На лицо, вероятно, пример фиктивной регистрации. Ибо от “Студиопак” кандидатами числятся ее директор Виктория Буркивская и два менеджера по сбыту товаров Сергей Виноградов, а также Наталия Кутова. Все они проживают в столице.

Кто еще идет в парламент?

На округе также баллотируется и действующий мэр Славянска Вадим Лях. Он идет в парламент от партии “Оппозиционный блок”. По словам местных жителей, ранее Лях были активным сторонником бывшего мэра Нели Штепы. В сети до сих пор можно найти его предвыборные плакаты времен 2015 года, где на тот момент еще кандидат обещает “Любить Славянск, как Неля”.

Предвыборный плакат Вадима Ляха в 2015 году Интернет

Сейчас же политические трансформации вставили клин в дружбу между политиками. Если Неля Штепа перешла в штаб “Оппоплатформы” и яро агитирует за Солода, то Лях остался верен “Оппозиционному блоку”.

Также по округу баллотируются несколько кандидатов от крупных всеукраинских партий. От “Европейской солидарности” – Юрий Макогон, от “Свободы” Сергей Лилеев и Владимир Скиба от партии “Батьківщина”. Правда, за два дня пребывания в городе заметить какой-либо агитации этих кандидатов не удалось.

После пребывания в Славянске, знакомства с местными жителями и журналистами, а также изучения политических настроений в городе, можно сделать сразу несколько интересных выводов:

Во-первых, Славянск – депрессивный город. И такое состояние, по словам местных жителей, во всех населенных пунктах региона. Это связанно как с военными действиями, так и со сложной экономической ситуацией. Все, кто хотел – уехали (или продолжают уезжать). Каких-либо реальных возможностей честно заработать достойные деньги не так много, поэтому уровень жизни не слишком высокий.

Во-вторых, весомая часть местных жителей так или иначе поддерживает “оппозиционные партии”. Это выражено как в риторике (“Мир любой ценой”), так и в поддержке тех людей, которые еще несколько лет назад призывали изменить конституционный строй Украины. По неофициальным данным, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL, тот же экс-мэр Славянска Неля Штепа имеет в городе около 40% поддержки избирателей.

В-третьих, на окраинах можно “словить” пропагандистские каналы из “ДНР” – “Первый республиканский” и другие. При большом желании жители могут установить себе спутниковую тарелку и спокойно смотреть российские телеканалы. Некоторые так и делают. Позиции Украины в так называемой информационной войне оставляют желать лучшего.

В-четвертых, сказать что городом совсем не занимаются – нельзя. Большинство зданий реконструированы, каких-либо явных признаков прошедших боевых действий в самом Славянске не видно. Помогает как государство, так и различные международные организации: такие как Датский совет по вопросам беженцев, гуманитарная миссия ООН и другие. Они прежде всего точечно восстанавливают социальные объекты или попросту адресно помогают переселенцам.

В-пятых, судя по всему команда Владимира Зеленского изначально отдает этот округ под другого кандидата – Олега Недаву. Не исключено, что благодаря заведомо не проходному сопернику - Василию Патлачуку, Недава в случае прохода в Верховную Раду может присоединиться к команде "Слуги народа". Это поможет ему продолжить лоббировать интересы округа в Кабинете министров, Министерстве финансов для получения дополнительного финансирования городских программ Славянска.

Разрушенное здание на окраине Славянска Фото: Ян Доброносов

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал