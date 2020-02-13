Выборы на Донбассе: в "Слуге народа" назвали важное условие

В местных выборах на Донбассе должны принимать участие более миллиона вынужденных переселенцев, которые смогут уравновесить пророссийские настроения в регионе.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа" Святослав Юраш, комментируя возможность проведения в ОРДЛО выборов по украинским законам.

"На наших заседаниях с министром иностранных дел и переговорщиками из Минска я всегда повторяю один вопрос – будут ли переселенцы иметь право участвовать? Это обсуждается. Ответы не дефинитивные, но оптимистические. 1,2 млн украинцев, которые, по подсчетам ООН, выехали с оккупированных территорий на территорию Украины, будут иметь иное мнение, нежели рисуют для востока, что он будет однозначно пророссийским", – заявил депутат.

"Даже те непонятные опросы, которые там были, показывают, что люди, которые остались на оккупированной территории, не имеют какого-то унифицированного мнения в одном направлении. Я думаю, что если мы будем относиться к своим гражданам как к гражданам, то отторжение Украины на этих территориях будет намного меньше", – добавил он.

При этом Юраш подчеркнул, что выборам должен предшествовать уход из региона оккупантов и восстановление Украиной контроля над границей с РФ.

"Это комбинация вопросов, которые должны произойти, чтобы выборы имели демократичность и легитимность. Нам нужна ситуация, которую мы сможем отслеживать. Мы должны иметь там людей, которые будут наблюдать за выборами и скажут, что они были демократичными", – отметил "слуга народа".

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что выборы на Донбассе могут состояться осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране. Вместе с тем, он допустил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины есть четкий план для проведения в конце октября выборов на Донбассе. Он рассказал, при каких условиях выборы станут возможны.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что подготовить и провести демократические выборы на оккупированных территориях в конце октября 2020 года практически невозможно.

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