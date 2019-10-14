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15 октября • обновлено в 00:13
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Выборы на Донбассе: Путину выдвинули жесткое условие

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Евросоюз поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе только при условии вывода российско-оккупационных войск и восстановлении контроля границ Украины.

Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко по итогам встречи с главами внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС в Люксембурге, передает "РБК-Украина".

Министры согласились, что выборы и специальный статус для ОРДЛО не может быть предоставлен вопреки законодательству Украины и стандартам ОБСЕ.

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"Выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные военные формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - отметил Пристайко.

Также в ЕС подчеркнули, что уступки на Донбассе должны быть не только от Киева, но и от Москвы.

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский

пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина представила ЕС план по Донбассу, который в ответ был признан "удовлетворительным". "Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", – прокомментировали европейцы.

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Темы
Российско-украинский конфликт Выборы на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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