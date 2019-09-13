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13 сентября • обновлено в 10:20
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"Вы теряете деньги? Мы – людей!" Зеленский мощно обратился к Европе из-за России

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил мощным посланием к европейским партнерам на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) о Донбассе.

Он призвал сохранить санкции против России из-за агрессии Москвы в Украине. Также Зеленский заявил о необходимости завершить войну на Донбассе дипломатическим путем.

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"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", – сказал он.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому – дипломатия", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский на форуме YES

Владимир Зеленский на форуме YES

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, украинский режиссер Олег Сенцов открыл YES вместо Зеленского.

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Темы
Война на Донбассе Санкции против России Форум YES
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
санкции
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Вы теряете деньги, серьёзно? Но простите, мы теряем людей". Скотина. Кто-то обещал и мамой клялся из-за Украины терять деньги вечно? Украине все должны? Теряете людей - так не теряйте! Разведите войска! Это прописано в Минских!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Хоч і недосвідчений, але патріот.
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