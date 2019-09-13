"Вы теряете деньги? Мы – людей!" Зеленский мощно обратился к Европе из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский выступил мощным посланием к европейским партнерам на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) о Донбассе.

Он призвал сохранить санкции против России из-за агрессии Москвы в Украине. Также Зеленский заявил о необходимости завершить войну на Донбассе дипломатическим путем.

"Санкции - это мощное и действенное оружие дипломатии. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые нам помогают, спасибо им, но иногда они думают о снятии санкций: "Вы теряете деньги, серьезно? Но простите, мы теряем людей", – сказал он.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому – дипломатия", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский на форуме YES Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, украинский режиссер Олег Сенцов открыл YES вместо Зеленского.

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