"Вы никого не толкали?" Зеленский публично потроллил Мендель. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель из-за ее недавних столкновений с журналистами.
Это произошло на брифинге главы государства во вторник, 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, Мендель объявила о начале пресс-конференции по итогам переговоров в Минске и предоставила слово президенту.
Зеленский публично потроллил Мендель
Зеленский поблагодарил и обратился к Мендель. "Вы никого не толкали, Юля?" – улыбнувшись, спросил гарант. Пресс-секретарь отвечать не стала.
Зеленский публично потроллил Мендель
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.
Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.
В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.
О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.
В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.
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