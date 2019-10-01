Главная Новости
1 октября • обновлено в 21:59
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Вы никого не толкали?" Зеленский публично потроллил Мендель. Видео

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель из-за ее недавних столкновений с журналистами.

Это произошло на брифинге главы государства во вторник, 1 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Мендель объявила о начале пресс-конференции по итогам переговоров в Минске и предоставила слово президенту.

Новости
Скандал с Мендель: журналисты поставили Зеленскому жесткий ультиматум

Зеленский публично потроллил Мендель

Зеленский публично потроллил Мендель

Зеленский поблагодарил и обратился к Мендель. "Вы никого не толкали, Юля?" – улыбнувшись, спросил гарант. Пресс-секретарь отвечать не стала.

Зеленский публично потроллил Мендель

Зеленский публично потроллил Мендель

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

  • Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

  • В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

  • О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

  • В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
26
6
Смешно
0
Интересно
14
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоунада на усра-ине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel