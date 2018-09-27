''Второй Крым'': народный депутат озвучил тревожный прогноз по Закарпатью

Сейчас на Закарпатье в каком-то смысле повторяется сценарий аннексии Крыма.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил народный депутат Украины от "Батьківщини" Игорь Луценко. По его словам, в высылке Украиной венгерского консула из Берегово в связи со скандалом из-за паспортов Венгрии нет ничего страшного. Украина должна показать, что не потерпит подобных поступков со стороны других стран.

"Наши западные соседи увидели, что могут поступать так, как делала Россия", - пояснил Луценко.

Он считает, что сейчас у Киева есть выбор: или не реагировать и закрывать на такие вещи глаза, или же использовать какие-то дипломатические инструменты.

"Например, тот, что сейчас предлагается господином Климкиным. Возможно, какие-то другие, более мягкие варианты - в дипломатическом арсенале их множество", - предположил народный депутат.

"Но нам надо показать, что так с нами нельзя делать. И я не вижу ничего страшного в том, если мы обменяемся консулами", - резюмировал Луценко.

Напомним, что ранее представили видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. Климкин обещал обсудить вопрос высылки консула с Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже глава МИД Украины заявил, что выдача венгерских паспортов на Закарпатье является вызовом для национальной безопасности.

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