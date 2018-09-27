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''Второй Крым'': народный депутат озвучил тревожный прогноз по Закарпатью

1.5тЧитать материал на украинском

Сейчас на Закарпатье в каком-то смысле повторяется сценарий аннексии Крыма.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил народный депутат Украины от "Батьківщини" Игорь Луценко. По его словам, в высылке Украиной венгерского консула из Берегово в связи со скандалом из-за паспортов Венгрии нет ничего страшного. Украина должна показать, что не потерпит подобных поступков со стороны других стран.

"Наши западные соседи увидели, что могут поступать так, как делала Россия", - пояснил Луценко.

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Он считает, что сейчас у Киева есть выбор: или не реагировать и закрывать на такие вещи глаза, или же использовать какие-то дипломатические инструменты.

"Например, тот, что сейчас предлагается господином Климкиным. Возможно, какие-то другие, более мягкие варианты - в дипломатическом арсенале их множество", - предположил народный депутат.

"Но нам надо показать, что так с нами нельзя делать. И я не вижу ничего страшного в том, если мы обменяемся консулами", - резюмировал Луценко.

Напомним, что ранее представили видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. Климкин обещал обсудить вопрос высылки консула с Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже глава МИД Украины заявил, что выдача венгерских паспортов на Закарпатье является вызовом для национальной безопасности.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Игорь Луценко
Место
Украина
Объекты
Венгрия паспортскандалыМинистерство иностранных дел Украины
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Давай в Закарпатье отправим блядину галичанскую ницой. Пускай там мир плсле нее наступит. И еврея Бродского туда же пошлем за своей музой. Можно еще разбавить коммунисткой фарион, для успокоения. Авось подействует на остальных б...
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
А все из-за того, что кучка рагулей решила навязать всей стране свою свинячью мову и бандеровскую идеологию.
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Богдан Олег
Богдан Олег
Чугункин Клим, спокойной ночи,одноизвиленное.Пусть тебе приснится любимый фюрер,целующий тебя в пупок.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Чугункин Клим, та не. Рогули - это рогули. Тупая трусливая масса. Америкосы это дело организовали.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Покамест, ситуация сдерживается важностью УГТС и для Европы и для России. А вот с пуском обходных потоков, если не перестанем стрыбать, соседи просто разберут нас на запчасти. Ведь с точки зрения ВСЕХ наших соседей, Украина - это лоскутное одеяло из их земель. Прекращайте идиотизм, нужен мир. Иначе, Украина прекратит своё существование.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Богдан Олег, кремлёвские пропагандисты хотят мира в Украине? Вот гады.) А ты войны хочешь? Но сидишь дома на диване? Шайтан!)
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Богдан Олег
Богдан Олег
Мороз Дмитрий,эта "точка зрения" исключительно у кремлёвских прогандонов и их одноизвиленных подпевал-дегенератов,вроде тебя.
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