Второго президента заподозрили в госизмене: что известно

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против второго президента Украины Леонида Кучмы по статье "Государственная измена".

При этом бывшего лидера страны не вызывали в ГПУ на допрос, передает УНН.

"На основании заявлений руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонида Кучмы 05.06.2019 г. в г. Минск (Беларусь), обнародованных в СМИ, Генеральной прокуратурой Украины 07.06.2019 г. внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации) УК Украины", – говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что досудебное расследования поручено Главному следственному управлению СБУ, а процессуальное руководство обеспечивается ГПУ.

"Кучма не вызывался в Генеральную прокуратуру Украины для допроса относительно обнародованных им заявлений", – отметили в Генпрокуратуре.

Леонид Кучма

Как сообщал OBOZREVATEL, третий президент Украины Виктор Ющенко подтвердил свое прибытие на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Его подозревают в сговоре с экс-главой государства Виктором Януковичем.

При этом Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на имущество Ющенко, о чем ходатайствовала Генпрокуратура.

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