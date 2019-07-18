Встреча Зеленского и Путина: МИД РФ сделал громкое заявление о выполнении "Минска"

В МИД России заявили, что Украина готова выполнять Минские соглашения относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Глава ведомства Сергей Лавров сообщил, что планировать новую встречу в "Нормандском формате" можно будет после выполнения всех решений саммита 2016 года, передает "Интерфакс".

"Есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять Минские соглашения", - заявил он.

Новости Запад был против телефонного разговора Зеленского с Путиным

Накануне переговоры "нормандской четверки" анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, рассказав о встречах с представителями РФ, Германии и Франции.

Владимир Путин и Владимир Зеленский UAportal

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина договорилась с Россией об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что предварительная договоренность была достигнута на встрече советников лидеров "нормандской четверки".

Также 18 июля, в Минске на переговорах стороны договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!